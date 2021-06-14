Минимум с начала года. В Украине 420 новых случаев коронавируса
Фото: в Украине минимум случаев COVID-19 с начала года (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года - 420 заражений за сутки. Больше всего новых случаев в Киеве и Запорожской области.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отметим, предыдущий минимум случаев был 6 июня. Тогда обнаружили 535 новых COVID-заражений.
За вчера госпитализировали 464 человека, умерли 13 человек, а выздоровели 3328 пациентов. За сутки протестовали методом ПЦР 11 638 человек, методом ИФА - 1589 человек, экспресс-тестами - 4629 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 223 978 человек;
- выздоровели - 2 130 665 человек;
- летальных исходов - 51 692;
- проведений ПЦР-тестов - 10 516 186.