Минимум с начала года. В Украине 420 новых случаев коронавируса

В Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года - 420 заражений за сутки. Больше всего новых случаев в Киеве и Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава .

Отметим, предыдущий минимум случаев был 6 июня. Тогда обнаружили 535 новых COVID-заражений.

За вчера госпитализировали 464 человека, умерли 13 человек, а выздоровели 3328 пациентов. За сутки протестовали методом ПЦР 11 638 человек, методом ИФА - 1589 человек, экспресс-тестами - 4629 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.

За все время пандемии в Украине: