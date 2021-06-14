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Минимум с начала года. В Украине 420 новых случаев коронавируса

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Киев, Понедельник 14 июня 2021 08:16
Минимум с начала года. В Украине 420 новых случаев коронавируса Фото: в Украине минимум случаев COVID-19 с начала года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года - 420 заражений за сутки. Больше всего новых случаев в Киеве и Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отметим, предыдущий минимум случаев был 6 июня. Тогда обнаружили 535 новых COVID-заражений.

За вчера госпитализировали 464 человека, умерли 13 человек, а выздоровели 3328 пациентов. За сутки протестовали методом ПЦР 11 638 человек, методом ИФА - 1589 человек, экспресс-тестами - 4629 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 223 978 человек;
  • выздоровели - 2 130 665 человек;
  • летальных исходов - 51 692;
  • проведений ПЦР-тестов - 10 516 186.

Напомним, Минздрав предлагает продлить карантин в Украине на летний период.

Отметим, действие адаптивного карантина в Украине продолжается.

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