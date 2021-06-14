Мінімум від початку року. В Україні 420 нових випадків коронавірусу
Фото: в Україні мінімум випадків COVID-19 від початку року (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу від початку року - 420 заражень за добу. Найбільше нових випадків в Києві та Запорізькій області.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Зазначимо, попередній мінімум випадків був 6 червня. Тоді виявили 535 нових COVID-заражень.
За вчора госпіталізували 464 особи, померли 13 людей, а одужали 3 328 пацієнтів. За добу протестували методом ПЛР 11 638 осіб, методом ІФА - 1 589 осіб, експрес-тестами - 4 629 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 2 223 978 осіб;
- одужало - 2 130 665 осіб;
- летальних випадків - 51 692;
- проведено ПЛР-тестувань - 10 516 186.