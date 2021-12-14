Минцифра готовит сертификаты для бустерной дозы вакцины

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что ведомство уже готовит сертификаты для бустерной дозы вакцины от коронавируса. По его словам, сертификат не будет иметь существенных изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Лига".

"Минцифра уже готовится к третьей дозе вакцины против COVID-19. Как только начнется массовая вакцинация бустера, это отразится в Действии. Мы пока думаем о том, как будет выглядеть новый сертификат. Я не думаю, что мы будем плодить новые сущности, вероятнее всего, просто апгрейднем текущий сертификат", - заявил он.