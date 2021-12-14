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Минцифра готовит сертификаты для бустерной дозы вакцины

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Вторник 14 декабря 2021 18:24
Минцифра готовит сертификаты для бустерной дозы вакцины Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что ведомство уже готовит сертификаты для бустерной дозы вакцины от коронавируса. По его словам, сертификат не будет иметь существенных изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Лига".

"Минцифра уже готовится к третьей дозе вакцины против COVID-19. Как только начнется массовая вакцинация бустера, это отразится в Действии. Мы пока думаем о том, как будет выглядеть новый сертификат. Я не думаю, что мы будем плодить новые сущности, вероятнее всего, просто апгрейднем текущий сертификат", - заявил он.

Напомним, вчера глава Минздрава Виктор Ляшко подписал приказ, в соответствии с которым некоторым гражданам Украины разрешается вводить третью прививку от коронавируса.

Бустерную же дозу, которую уже начали вводить некоторые страны, в Украине пока не ввели. Отметим, в частности бустерную дозу вводят в США и европейских странах и уже после данной дозы считается, что человек прошел полный курс вакцинации. В Украине же полным курсом считается получение двух доз вакцины.

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