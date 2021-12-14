Мінцифра готує сертифікати для бустерної дози вакцини
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що відомство вже готує сертифікати для бустерної дози вакцини від коронавірусу. За його словами, сертифікат не матиме суттєвих змін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ліга".
"Мінцифра вже готується до третьої дози вакцини проти COVID-19. Як тільки почнеться масова вакцинація бустера, це відіб'ється в дії. Ми поки думаємо про те, як буде виглядати новий сертифікат. Я не думаю, що ми будемо плодити нові сутності, найімовірніше, просто апгрейднемо поточний сертифікат", - заявив він.
Нагадаємо, вчора глава МОЗ Віктор Ляшко підписав наказ, відповідно до якого деяким громадянам України дозволяється вводити третю щеплення від коронавірусу.
Бустерну ж дозу, яку вже почали вводити деякі країни, в Україні поки не ввели. Відзначимо, зокрема бустерну дозу вводять в США і європейських країнах і вже після даної дози вважається, що людина пройшла повний курс вакцинації. В Україні ж повним курсом вважається отримання двох доз вакцини.