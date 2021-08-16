За минувшие сутки в Украине сделали более 51 тысячи прививок
Фото: в Украине продолжается вакцинация от коронавируса (РБК-Украина)
В Украине за сутки 15 августа от коронавируса вакцинировали 51068 человек. В воскресенье, 15 августа, в Украине сделали 51068 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 31675 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Вчера две дозы вакцины от коронавируса получили 19393 человека.
В течение воскресения работали:
- 307 мобильных бригад,
- 1009 пунктов прививки;
- 346 центров вакцинации.
Всего в Украине сделали 7 460 766 прививок. Одну дозу получили 4 722 693 человека, а полностью иммунизированы 2 738 073 человека.