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За минувшие сутки в Украине сделали более 51 тысячи прививок

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Украина, Понедельник 16 августа 2021 11:03
За минувшие сутки в Украине сделали более 51 тысячи прививок Фото: в Украине продолжается вакцинация от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине за сутки 15 августа от коронавируса вакцинировали 51068 человек. В воскресенье, 15 августа, в Украине сделали 51068 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 31675 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Вчера две дозы вакцины от коронавируса получили 19393 человека.

В течение воскресения работали:

  • 307 мобильных бригад,
  • 1009 пунктов прививки;
  • 346 центров вакцинации.

Всего в Украине сделали 7 460 766 прививок. Одну дозу получили 4 722 693 человека, а полностью иммунизированы 2 738 073 человека.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине выявили 417 новых случаев коронавируса.

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