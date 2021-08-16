За минулу добу в Україні зробили понад 51 тисячу щеплень
В Україні за добу 15 серпня від коронавірусу вакцинували 51068 осіб. У неділю, 15 серпня, в Україні зробили 51068 щеплень від коронавірусу. Першу дозу отримали 31675 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Вчора дві дози вакцини від коронавірусу отримали 19393 людини.
Протягом неділі працювали:
307 мобільних бригад,
1009 пунктів щеплення;
346 центрів вакцинації.
Всього в Україні зробили 7 460 766 щеплень. Одну дозу отримали 4 722 693 людини, а повністю імунізовані 2 738 073 людини.