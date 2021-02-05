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Минздрав не будет останавливать общественный транспорт в "красной зоне" карантина

Автор: Дмитрий Левицкий

Ограничения адаптивного карантина, который вновь планирует ввести Кабинет министров, будут более мягкими, чем во время предыдущего. В частности, в "красной зоне" карантина разрешат работать общественному транспорту.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн-встрече с членами Европейской бизнес-ассоциации, передает "Укринформ".

"Общественный транспорт мы не будем закрывать", - сказал Степанов.

По словам министра, в "красную зону" карантина будут попадать территории, где одновременно будет превышение нормы двух эпидпоказателей.

Сейчас, как отметил Степанов, ни одна область или район не соответствуют критериям для введения "красных" ограничений.

Напомним, на сегодняшнем часе вопросов к правительству в парламенте Степанов назвал единственное условие для возвращения Украины к жесткому карантину.

Кроме того, глава Минздрава анонсировал локальные карантинные ограничения в случае ухудшения эпидемической ситуации в областях.

Добавим, правительство планирует продлить карантин в Украине до 30 апреля. Как отметили в Кабмине, это не конечная дата.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинытранспортМаксим СтепановКарантин