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Минздрав будет перенимать опыт Европы и США при введении привилегий для вакцинированных

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Киев, Среда 25 августа 2021 09:54
Минздрав будет перенимать опыт Европы и США при введении привилегий для вакцинированных Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения Украины рассматривает введение привилегий для вакцинированных от коронавируса украинцев. В частности, для введения таких послаблений в Минздраве будут ориентироваться на страны Европы и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минздрава во время брифинга.

"Будут вводиться карантинные ограничения, но для определенных сфер экономики будет разрешено работать даже в "красном" уровне эпидемиологической опасности...Например, кинотеатры, они смогут работать, если коллектив будет вакцинирован и люди, которые будут приходить к нему, будут показывать COVID-сертификат", - сказал Ляшко.

Он добавил, что сфер, где могут вводиться привилегии для вакцинированных есть достаточно.

"Таких сфер много. Мы это видим во Франции, Германии.. рассматриваются различные варианты. Мы можем брать опыт стран ЕС и США ... посмотреть что срабатывает, а что нет и выбрать оптимальный вариант", - отметил Ляшко.

Напомним, также глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал о конкурсе для школ, в которых вакцинировали 80% педагогов, учебные заведения могут выиграть компьютерные классы.

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