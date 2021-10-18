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Минздрав должен обновить график прививок для каждой области, - совещание у Зеленского

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 15:37
Минздрав должен обновить график прививок для каждой области, - совещание у Зеленского Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Министерство здравоохранения Украины должно обновить и утвердить график прививок от COVID для каждой области. А на местах должны контролировать их соблюдение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что на селекторном совещании у президента Владмиира Зеленского обсудили уровень вакцинации в стране. По словам премьера Дениса Шмыгаля, всего в Украине сделано 14,5 млн прививок. Вакцинированы 8 млн человек, из них 6,5 млн получили две дозы.

"Темпы вакцинации пять недель подряд сохраняются на уровне 750-760 тысяч. За прошедшую неделю сделано 762 000 прививок", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что 95% госпитализированных с COVID-19 является невакцинированными. На совещании Шмыгаль поручил ему срочно обновить и утвердить график прививок для каждой области. Главы ОГА должны предоставить графики пунктам, утвердить и проконтролировать их соблюдение.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил отслеживать работу центров COVID-вакцинации, особенно на выходных.

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