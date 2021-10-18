МОЗ має оновити графік щеплень для кожної області, - нарада у Зеленського
Міністерство охорони здоров'я України має оновити та затвердити графік щеплень від COVID для кожної області. А на місцях повинні контролювати їх дотримання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
Повідомляється, що на селекторній нараді у президента Володимира Зеленського обговорили рівень вакцинації в країні. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, загалом в Україні зроблено 14,5 млн щеплень. Вакциновано 8 млн осіб, з них 6,5 млн отримали дві дози.
"Темпи вакцинації п'ять тижнів поспіль зберігаються на рівні 750-760 тисяч. За минулий тиждень зроблено 762 000 щеплень", - йдеться в повідомленні.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що 95% госпіталізованих з COVID-19 є невакциновані. На нараді Шмигаль доручив йому терміново оновити і затвердити графік щеплень для кожної області. Голови ОДА мають надати графіки пунктам, затвердити та проконтролювати їх дотримання.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив відстежувати роботу центрів COVID-вакцинації, особливо на вихідних.