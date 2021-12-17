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Минздрав дополнил список профессий, обязательных для вакцинации от COVID

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 14:52
Минздрав дополнил список профессий, обязательных для вакцинации от COVID Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Министерство здравоохранения Украины расширило список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID. Изменения вступят в силу через месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минздрава.

Согласно приказу, на период действия карантина обязательной вакцинации против COVID-19 также подлежат работники:

  • органов местного самоуправления;
  • заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
  • коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

"Работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий больше взаимодействуют с большим количеством людей, а потому имеют повышенный риск инфицироваться короновирусной болезнью. Между тем 9 из 10 госпитализированных - невакцинированы… Это решение необходимо для защиты жизни и здоровья украинцев", - отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Подчеркивается, что приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Что будет, если не сделать прививку от COVID

Работники вышеуказанных учреждений, которые не сделают прививку против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Привиться от COVID-19 можно организованно или индивидуально в удобном пункте или центре вакцинации. Подробный список и контакты пунктов и центров на list.covid19.gov.ua.

Если есть противопоказания

Люди, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок, в соответствии с Перечнем медицинских противопоказаний и оговорок к проведению профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава от 16 сентября 2011 № 595, не будут подлежать обязательной вакцинации.

Напомним, на сегодня в этом перечне профессий находятся работники социальной сферы, реабилитационных центров, "Укрпочты", "Укрзализныци", чиновники, а также персонал учебных заведений.

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