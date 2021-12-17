МОЗ доповнило список професій, обов'язкових для вакцинації від COVID
Міністерство охорони здоров'я України розширило список професій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації від COVID. Зміни набудуть чинності через місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МОЗ.
Згідно з наказом, на період дії карантину обов'язковій вакцинації проти COVID-19 також підлягають працівники:
- органів місцевого самоврядування;
- закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;
- комунальних підприємств, установ та організацій.
"Працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також комунальних підприємств більше взаємодіють з великою кількістю людей, а тому мають підвищений ризик інфікуватися короновірусною хворобою. Тим часом 9 з 10 госпіталізованих - невакциновані... Це рішення необхідне для захисту життя і здоров'я українців", - зазначив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
Підкреслюється, що наказ набирає чинності через місяць з дня його опублікування.
Що буде, якщо не зробити щеплення від COVID
Працівники вищевказаних установ, які не зроблять щеплення проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
Щепитися від COVID-19 можна організовано або індивідуально в зручному пункті або центрі вакцинації. Докладний список і контакти пунктів і центрів на list.covid19.gov.ua.
Якщо є протипоказання
Люди, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень, відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ від 16 вересня 2011 року № 595, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.
Нагадаємо, на сьогодні у цьому переліку професій знаходяться працівники соціальної сфери, реабілітаційних центрів, "Укрпошти", "Укрзалізниці", чиновники, а також персонал навчальних закладів.