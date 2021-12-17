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МОЗ доповнило список професій, обов'язкових для вакцинації від COVID

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Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 14:52
МОЗ доповнило список професій, обов'язкових для вакцинації від COVID Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Міністерство охорони здоров'я України розширило список професій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації від COVID. Зміни набудуть чинності через місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МОЗ.

Згідно з наказом, на період дії карантину обов'язковій вакцинації проти COVID-19 також підлягають працівники:

  • органів місцевого самоврядування;
  • закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;
  • комунальних підприємств, установ та організацій.

"Працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також комунальних підприємств більше взаємодіють з великою кількістю людей, а тому мають підвищений ризик інфікуватися короновірусною хворобою. Тим часом 9 з 10 госпіталізованих - невакциновані... Це рішення необхідне для захисту життя і здоров'я українців", - зазначив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Підкреслюється, що наказ набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

Що буде, якщо не зробити щеплення від COVID

Працівники вищевказаних установ, які не зроблять щеплення проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Щепитися від COVID-19 можна організовано або індивідуально в зручному пункті або центрі вакцинації. Докладний список і контакти пунктів і центрів на list.covid19.gov.ua.

Якщо є протипоказання

Люди, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень, відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ від 16 вересня 2011 року № 595, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.

Нагадаємо, на сьогодні у цьому переліку професій знаходяться працівники соціальної сфери, реабілітаційних центрів, "Укрпошти", "Укрзалізниці", чиновники, а також персонал навчальних закладів.

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