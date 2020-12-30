Минздрав хочет делать в месяц около миллиона быстрых тестов на антиген к COVID-9

Министерство здравоохранения Украины планирует в месяц делать около миллиона быстрых тестов на антиген к коронавирусу. Ожидают новую поставку этих тестов.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, по регионам пока распределены около 260 тысяч быстрых тестов.

"Ожидаем передачу от ГП "Медицинские закупки" в ближайшее время еще тесты, которые они должны закупить. Это около 1,5 млн в этом году они должны передать. И, чтобы мы уже в следующем году развезли их по регионам. Наша цель - чтобы не менее миллиона тестирований в месяц проводили быстрыми тестами на антиген", - отметил он.

Отметим, Верховной раде рекомендуют ввести штрафы за подделку тестов на COVID-19. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект №4491.

Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов в интервью РБК-Украина заявлял, что общее тестирование провести невозможно, поскольку Украина - большая страна с огромным населением.