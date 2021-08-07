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Минздрав хочет оттянуть новый локдаун на максимально отдаленный срок, - Кузин

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Суббота 07 августа 2021 13:34
Минздрав хочет оттянуть новый локдаун на максимально отдаленный срок, - Кузин Фото: главный санврач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Сейчас власти не планируют вводить локдаун. В то же время планируют придерживаться адаптивного карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" главного санитарного врача Игоря Кузина.

По его словам адаптивный карантин - это сложный механизм, который заключается в том, что на уровне каждой области отслеживают показатели, в соответствии с которыми внедрять противоэпидемиологические мероприятия.

"Мы сейчас хотим оттянуть локдаун на максимально отдаленный срок", - подчеркнул Кузин.

Он отметил, что по мировому опыту можно увидеть, что в конце осени и начале зимы большинство стран ужесточают карантинные ограничения.

Впрочем, Кузин отвергает слухи о якобы введении очередного локдауна с 4 сентября.

"Нет, это не правда. Потому что сейчас нет оснований говорить об ухудшении ситуации. Есть регионы, в которых мы действительно наблюдаем ухудшение эпидемиологической ситуации, либо те, по отношению к которым мы должны более тщательно отслеживать контактные или следить за той или иной ситуацией. Однако говорить о том, что с 4-го или с 5-го сентября будет ухудшения эпидемиологической ситуации или будет введен локдаун, такой информации сейчас нет", - добавил главный санврач.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сделал заявление о вероятности нового локдауна в Украине.

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