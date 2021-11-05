Минздрав хочет ввести "ковидную амнистию": что это значит
Министерство здравоохранения Украины прорабатывает возможность введения так называемой "ковидной амнистии". Человеку дадут возможность пройти вакцинацию от коронавируса, даже если он до этого купил сертификат.
Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.
Как объяснил глава Минздрава, если человек купил фальшивый сертификат, и при этом его внесли в систему здравоохранения как вакцинированного, то сейчас он теряет возможность получить настоящую прививку от "ковида".
"Нам нужно это убрать - мы работаем над этой моделью, как это сделать", - добавил Ляшко.
Напомним, полтавская полиция предложила амнистию тем, кто расскажет правоохранителям о покупке COVID-сертификата и поможет разоблачить "дельцов".
Также РБК-Украина рассказывала о женщине, которая купила сертификат о вакцинации, а теперь в реанимации с COVID-19.