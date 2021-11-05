МОЗ хоче ввести "ковідну амністію": що це означає

Міністерство охорони здоров'я України опрацьовує можливість введення так званої "ковідної амністії". Людині дадуть можливість пройти вакцинацію від коронавірусу, навіть якщо вона до цього купила сертифікат.

Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна .

Як пояснив глава МОЗ, якщо людина купила фальшивий сертифікат, і при цьому його внесли в систему охорони здоров'я як вакцинованого, то зараз він втрачає можливість отримати справжнє щеплення від "ковіду".

"Нам потрібно це прибрати - ми працюємо над цією моделлю, як це зробити", - додав Ляшко.