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Минздрав: инкубационный период коронавируса сократился

Новина українською → Киев, Четверг 07 января 2021 19:09
Минздрав: инкубационный период коронавируса сократился Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Эпидемиологи констатируют, что инкубационный период коронавируса в Украине сократился почти вдвое. Коронавирус также стал чаще поражать молодое население страны.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Офис президента.

По данным эпидемиологов, как рассказал глава Минздрава, сейчас инкубационный период коронавируса Sars-cov-2 длится до 7-8 дней.

Отметим, изначально считалось, что инкубационный период Sars-cov-2 составляет около двух недель. Инкубационный период - это то время, когда инфицированный вирусом человек может заражать других.

Напомним, вчера в Украине подтвердили почти 9 тысяч новых случаев коронавируса. В то же время за прошедшие сутки госпитализировали более 2 500 пациентов.

Также РБК-Украина писало, что в более 40 странах зафиксировали новый мутировавший штамм коронавируса, который начал распространяться из Британии. В Украине новый штамм коронавируса еще не подтверждали.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения считают, что мутировавший штамм коронавируса может стать основным в Европе. Мутировавший коронавирус уже подтвердили в 22 европейских странах.

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