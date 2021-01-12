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Минздрав Израиля рассказал о побочных эффектах COVID-вакцины Pfizer

Новина українською → Израиль, Вторник 12 января 2021 22:42
Минздрав Израиля рассказал о побочных эффектах COVID-вакцины Pfizer Фото: прививка (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Израиль продолжает кампанию по вакцинации своего населения от коронавируса. Министерство здравоохранения рассказало о самых распространенных побочных эффектах от COVID-вакцины Pfizer.

Об этом сообщает израильское агентство Newsru.co.il.

Как рассказали в израильском Минздраве, на боль в месте укола после прививки первой дозой вакцины пожаловались 376 граждан, в основном в возрасте от 40 до 60 лет.

Еще 113 израильтян пожаловались на слабость, 97 - на головные боли, 76 - имели легкую аллергическую реакцию, а 71 - рассказал о покраснении и воспалении в месте укола. У 51 вакцинированного были сложности с передвижением, а 7 - пожаловались на тошноту и рвоту.

В ведомстве отметили, что побочные эффекты были ожидаемыми, поэтому причин для волнения нет.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Израиле началась 24 декабря. На первом этапе вакцинации планировали привить медиков и людей старше 60 лет.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 1 января первую дозу вакцины от коронавируса в Израиле получили более 1 млн граждан. Израиль уже вакцинировал десятую часть своего населения.

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