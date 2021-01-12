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МОЗ Ізраїлю розповів про побічні ефекти COVID-вакцини Pfizer

Новость на русском → Ізраїль, Вівторок 12 січня 2021 22:42
МОЗ Ізраїлю розповів про побічні ефекти COVID-вакцини Pfizer Фото: щеплення (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Ізраїль продовжує кампанію з вакцинації свого населення від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я розповіло про найпоширеніші побічні ефекти від COVID-вакцини Pfizer.

Про це повідомляє ізраїльське агентство Newsru.co.il.

Як розповіли в ізраїльському МОЗі, на біль у місці уколу після щеплення першою дозою вакцини поскаржилися 376 громадян, в основному у віці від 40 до 60 років.

Ще 113 ізраїльтян поскаржилися на слабість, 97 - на головні болі, 76 - мали легку алергічну реакцію, а 71 - розповів про почервоніння та запалення в місці уколу. У 51 вакцинованого були складнощі з пересуванням, а 7 - поскаржилися на нудоту та рвоту.

У відомстві зазначили, що побічні ефекти були очікуваними, тому причин для хвилювання немає.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Ізраїлі почалася 24 грудня. На першому етапі вакцинації планували прищепити медиків та людей старших 60 років.

Як писало РБК-Україна, станом на 1 січня першу дозу вакцини від коронавірусу в Ізраїлі отримали понад 1 млн громадян. Ізраїль вже вакцинував десяту частину свого населення.

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