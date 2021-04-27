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Минздрав Израиля выступил против открытия границ для туристов

Новина українською → Тель-Авив, Вторник 27 апреля 2021 16:48
Минздрав Израиля выступил против открытия границ для туристов Фото: вакцинация в Израиле (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Израиля призвало отложить до конца июня реализацию пилотного проекта по началу ограниченного приема организованных групп вакцинированных иностранных туристов. Свою рекомендацию в ведомстве пояснили ситуацией с распространением коронавируса в мире.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Израиля.

"В свете сложной ситуации с заболеваемостью в мире COVID-19 и появлением новых мутаций (коронавируса - ред.) Минздрав рекомендует отложить пилотный проект въездного туризма на месяц до конца июня", - отмечается в сообщении.

Ведомство также предложило правительству Израиля план, в соответствии с которым страны мира поделят на две группы по степени угрозы новых мутаций коронавируса, добавили в пресс-службе. Для государств с повышенной опасностью распространения инфекции правила въезда и выезда предлагается ужесточить. В частности, израильтянам запретят их посещать за исключением особых случаев, а для прибывающих из этих стран будет обязательное нахождение в карантине даже в случае, если они сделали прививку или переболели COVID-19.

Напомним, ранее Минздрав Израиля заявил о выявлении десятков случаев (воспаления сердечной мышцы) у людей, которые получали вакцину против коронавируса компании Pfizer. При этом там отметили, что пока рано делать какие-либо выводы.

Отметим, в Израиле за 22 апреля не обнаружили ни одного летального случая от коронавируса. Это произошло впервые за 10 месяцев.

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