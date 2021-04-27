Минздрав Израиля выступил против открытия границ для туристов

Министерство здравоохранения Израиля призвало отложить до конца июня реализацию пилотного проекта по началу ограниченного приема организованных групп вакцинированных иностранных туристов . Свою рекомендацию в ведомстве пояснили ситуацией с распространением коронавируса в мире.

"В свете сложной ситуации с заболеваемостью в мире COVID-19 и появлением новых мутаций (коронавируса - ред.) Минздрав рекомендует отложить пилотный проект въездного туризма на месяц до конца июня", - отмечается в сообщении.

Ведомство также предложило правительству Израиля план, в соответствии с которым страны мира поделят на две группы по степени угрозы новых мутаций коронавируса, добавили в пресс-службе. Для государств с повышенной опасностью распространения инфекции правила въезда и выезда предлагается ужесточить. В частности, израильтянам запретят их посещать за исключением особых случаев, а для прибывающих из этих стран будет обязательное нахождение в карантине даже в случае, если они сделали прививку или переболели COVID-19.