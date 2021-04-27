МОЗ Ізраїлю виступив проти відкриття кордонів для туристів

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало відкласти до кінця червня реалізацію пілотного проєкту з початку обмеженого приймання організованих груп вакцинованих іноземних туристів . Свою рекомендацію у відомстві пояснили ситуацією з поширенням коронавірусу в світі.

"У світлі складної ситуації із захворюваністю в світі COVID - 19 і появою нових мутацій (коронавірусу - ред.) МОЗ рекомендує відкласти пілотний проєкт в'їзного туризму на місяць до кінця червня", - наголошується в повідомленні.

Відомство також запропонувало уряду Ізраїлю план, відповідно до якого країни світу поділять на дві групи за ступенем загрози нових мутацій коронавірусу, додали в прес-службі. Для держав з підвищеною небезпекою поширення інфекції правила в'їзду і виїзду пропонується посилити. Зокрема, ізраїльтянам заборонять їх відвідувати, за винятком особливих випадків, а для прибуваючих з цих країн буде обов'язкове знаходження в карантині навіть в разі, якщо вони зробили щеплення або перехворіли COVID-19.