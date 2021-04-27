ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

МОЗ Ізраїлю виступив проти відкриття кордонів для туристів

Новость на русском → Тель-Авів, Вівторок 27 квітня 2021 16:48
МОЗ Ізраїлю виступив проти відкриття кордонів для туристів Фото: вакцинація в Ізраїлі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю закликало відкласти до кінця червня реалізацію пілотного проєкту з початку обмеженого приймання організованих груп вакцинованих іноземних туристів. Свою рекомендацію у відомстві пояснили ситуацією з поширенням коронавірусу в світі.

Про це повідомила прес-служба МОЗ Ізраїлю.

"У світлі складної ситуації із захворюваністю в світі COVID - 19 і появою нових мутацій (коронавірусу - ред.) МОЗ рекомендує відкласти пілотний проєкт в'їзного туризму на місяць до кінця червня", - наголошується в повідомленні.

Відомство також запропонувало уряду Ізраїлю план, відповідно до якого країни світу поділять на дві групи за ступенем загрози нових мутацій коронавірусу, додали в прес-службі. Для держав з підвищеною небезпекою поширення інфекції правила в'їзду і виїзду пропонується посилити. Зокрема, ізраїльтянам заборонять їх відвідувати, за винятком особливих випадків, а для прибуваючих з цих країн буде обов'язкове знаходження в карантині навіть в разі, якщо вони зробили щеплення або перехворіли COVID-19.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявив про виявлення десятків випадків (запалення серцевого м'яза) у людей, які отримували вакцину проти коронавірусу компанії Pfizer. При цьому там зазначили, що поки рано робити якісь висновки.

Відзначимо, в Ізраїлі за 22 квітня не виявили жодного летального випадку від коронавірусу. Це сталося вперше за 10 місяців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Ізраїль туризм
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19