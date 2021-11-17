Минздрав намерен ужесточить правила карантина для "желтой" зоны
Минздрав хочет усилить карантин в Украине. В частности, в "желтой" зоне планируют ввести полный курс вакцинации, как для работников так и для посетителей заведений.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко на брифинге.
Он сообщил, что Министерство здравоохранения работает над изменениями в постановлении об адаптивном карантине.
"Изменения будут предусматривать, что и в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации, как для работников так и для посетителей", - заявил он.
Отметим, на сегодняшний день в "желтой" зоне находится две области - Закарпатская и Кировоградская. В ней COVID-сертификаты для посещения заведений питания, ТРЦ или массовых мероприятий не обязательны. Такие ограничения действуют в "красной" зоне.