МОЗ має намір посилити правила карантину для "жовтої" зони

МОЗ хоче посилити карантин в Україні. Зокрема, в "жовтій" зоні планують ввести повний курс вакцинації, як для працівників так і для відвідувачів закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву голови МОЗ Віктора Ляшка на брифінгу.

Він повідомив, що Міністерство охорони здоровя працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

"Зміни будуть передбачати, що і в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантиних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації, як для працівників так і для відвідувачів", - заявив він.

Зазначимо, на сьогоднішній день у "жовтій" зоні перебуває дві області - Закарпатська та Кіровоградська. У ній COVID-сертифікати для відвідування закладів харчування, ТРЦ чи масових заходів не обов'язкові. Такі обмеження діють у "червоній" зоні.