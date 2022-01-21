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Минздрав назвал единственный способ продлить действие COVID-сертификата

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Киев, Пятница 21 января 2022 20:55
Минздрав назвал единственный способ продлить действие COVID-сертификата Фото: Минздрав назвал условие для продления срока COVID-сертификата (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал единственный способ продлить срок действия COVID-сертификата. По его словам, для этого нужно сделать бустерную дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сказал Ляшко на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава Минздрава напомнил, что действующий COVID-сертификат после двух доз вакцин прекратит действие через 9 месяцев.

"То есть через 9 месяцев нужно будет получить обновленный сертификат. Это возможно только после получения бустерной дозы вакцины", - добавил Ляшко.

Напомним, Кабинет министров принял решение сократить срок действия COVID-сертификатов с одного года (365 дней) до девяти месяцев (270 дней). При этом после получения бустерной дозы украинцы могут получить обновленный сертификат, который будет действителен 270 дней.

Отметим, ранее Ляшко заявил, что новые COVID-сертификаты после бустерной дозы начнут выдавать в конце января.

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