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В Минздраве назвали сроки получения и время действия COVID-сертификата после бустерной дозы

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Украина, Четверг 06 января 2022 13:38
В Минздраве назвали сроки получения и время действия COVID-сертификата после бустерной дозы Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Новые COVID-сертификаты после бустерной дозы начнут выдавать в конце января. Они будут действовать еще 270 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в Facebook

"После введения бустерной дозы можно будет получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения", - сообщил он.

По его данным, сгенерировать его можно будет в "Дії" ориентировочно в конце января 2022 года. До того времени будет действовать сертификат за предварительную полную вакцинацию.

Напомним, Украина вводит бустерную вакцинацию от COVID для всех, кто ранее прошел полный курс. Период введения бустерной дозы - от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19.

Ранее было принято решение о бустерной вакцинации для украинцев в возрасте от 60 лет.

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