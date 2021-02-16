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Минздрав не может обнаружить мутации коронавируса в Украине. Нет оборудования

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 16:35
Минздрав не может обнаружить мутации коронавируса в Украине. Нет оборудования Фото: Михаил Радуцкий (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине нет оборудования для выявления новых штаммов и мутаций коронавируса. В конце января Центр общественного здоровья направил образцы в лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Германии, но ответа до сих пор нет.

Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на странице в Facebook.

"В то же время ситуация с распространением "британского" и "южноафриканского" штаммов вируса крайне напряженная... Особенно беспокоит то, что эффективность вакцинации пациентов с мутациями вируса ниже, чем для граждан с более традиционными штаммами", - пояснил он.

По словам Радуцкого, пока Украина не получила результатов анализов из Германии, то она находится в так называемой "серой зоне". Только после получения результатов можно будет уверенно сказать, что в Украине новых мутаций нет или наоборот.

"Поэтому вопрос наличия в Украине современной лаборатории все больше обостряется. Международные партнеры подтвердили, что Украина получит оборудование и реагенты для лаборатории в рамках сотрудничества ЦОЗ и американской CDC", - подчеркнул нардеп.

Напомним, Германия в воскресенье закрыла границы с Австрией и Чехией. Причиной такого решения стало распространение новых мутаций коронавируса.

Добавим, в середине января Министерство здравоохранения заявляло, что в Украине пока не обнаружили новых штаммов коронавируса.

Кроме того, в воскресенье представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт также сказал, что в Украине пока не обнаруживали новых мутаций.

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