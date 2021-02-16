МОЗ не може виявити мутації коронавірусу в Україні. Немає обладнання
В Україні немає обладнання для виявлення нових штамів та мутацій коронавірусу. Наприкінці січня Центр громадського здоров'я направив зразки до лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я в Німеччині, але відповіді досі немає.
Про це розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький на сторінці у Facebook.
"Водночас ситуація з поширенням "британського" та "південноафриканського" штамів вірусу вкрай напружена... Особливо турбує те, що ефективність вакцинування пацієнтів з мутаціями вірусу нижча, ніж громадян з більш традиційними штамами", - пояснив він.
За словами Радуцького, поки Україна не отримала результатів аналізів з Німеччини, то вона перебуває у так званій "сірій зоні". Лише після отримання результатів можна буде впевнено сказати, що в Україні нових мутацій немає або навпаки.
"Тому питання наявності в Україні сучасної лабораторії все більш загострюється. Міжнародні партнери підтвердили, що Україна отримає обладнання та реагенти для лабораторії в межах співпраці ЦГЗ та американської CDC", - наголосив нардеп.
Нагадаємо, Німеччина у неділю закрила кордони з Австрією та Чехією. Причиною такого рішення стало поширення нових мутацій коронавірусу.
Додамо, в середині січня Міністерство охорони здоров'я заявляло, що в Україні поки не виявили нових штамів коронавірусу.
Крім того, у неділю представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт також сказав, що в Україні поки не виявляли нових мутацій.