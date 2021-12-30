Минздрав обновил COVID-статистику: почти 6 тысяч новых случаев и 278 смертей
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 5930 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Полтавской и Донецкой областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
За сутки госпитализировали 1747 человек; летальных случаев - 278; выздоровели - 10 369 человек. Протестировали методом ПЦР - 32 605 человек, методом ИФА - 6 018, экспресс-тестами - 40 937.
Больше новых случаев в Киеве, Полтавской и Донецкой областях.
За все время пандемии в Украине заболели - 3 660 620 человек; выздоровели - 3 460 249 человек; летальных случаев - 95 690.