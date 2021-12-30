МОЗ оновив COVID-статистику: майже 6 тисяч нових випадків та 278 смертей
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 5930 людей. Найбільше нових випадків в Києві, Полтавіській та Донецькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
За добу госпіталізували 1747 осіб; летальних випадків - 278; одужали - 10 369 осіб. Протестували методом ПЛР - 32 605 осіб, методом ІФА - 6 018, експрес-тестами - 40 937.
Найбільше нових випадків в Києві, Полтавіській та Донецькій областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 660 620 осіб; одужали - 3 460 249 осіб; летальних випадків - 95 690.