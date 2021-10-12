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Минздрав обновил COVID-статистику: в Украине почти 12 тысяч новых случаев

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Киев, Вторник 12 октября 2021 08:21
Минздрав обновил COVID-статистику: в Украине почти 12 тысяч новых случаев Фото: Минздрав обновил COVID-статистику (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки подтвердили 11 996 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской, Львовской, Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 2274 человека; летальных случаев - 352; выздоровели - 5419 человек. Протестировали методом ПЦР - 46 233 человека, методом ИФА - 8913, экспресс-тестами - 38 586.

Больше всего случаев за сутки в следующих областях:

  • Харьковская - 1502 случая,
  • Львовская - 978 случаев,
  • Днепропетровская - 856 случаев,
  • Запорожская - 715 случаев,
  • Киев - 628 случаев.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 562 085 человек;
  • выздоровели - 2 297 899 человек;
  • летальных случаев - 59 052.
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