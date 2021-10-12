Минздрав обновил COVID-статистику: в Украине почти 12 тысяч новых случаев
Фото: Минздрав обновил COVID-статистику (РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки подтвердили 11 996 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской, Львовской, Запорожской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки госпитализировали 2274 человека; летальных случаев - 352; выздоровели - 5419 человек. Протестировали методом ПЦР - 46 233 человека, методом ИФА - 8913, экспресс-тестами - 38 586.
Больше всего случаев за сутки в следующих областях:
- Харьковская - 1502 случая,
- Львовская - 978 случаев,
- Днепропетровская - 856 случаев,
- Запорожская - 715 случаев,
- Киев - 628 случаев.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 562 085 человек;
- выздоровели - 2 297 899 человек;
- летальных случаев - 59 052.