МОЗ оновив COVID-статистику: в Україні майже 12 тисяч нових випадків
Фото: МОЗ оновив COVID-статистику (РБК-Україна)
В Україні за минулу добу підтвердили 11 996 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Харківській, Львівській, Запорізькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За добу госпіталізували 2 274 особи; летальних випадків - 352; одужали - 5 419 осіб. Протестували методом ПЛР - 46 233 особи, методом ІФА - 8913, експрес-тестами - 38 586.
Найбільше випадків за добу у таких областях:
- Харківська - 1502 випадки,
- Львівська - 978 випадків,
- Дніпропетровська - 856 випадків,
- Запорізька - 715 випадків,
- Київ - 628 випадків.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 562 085 осіб;
- одужали - 2 297 899 осіб;
- летальних випадків - 59 052.