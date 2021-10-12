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МОЗ оновив COVID-статистику: в Україні майже 12 тисяч нових випадків

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Київ, Вівторок 12 жовтня 2021 08:21
МОЗ оновив COVID-статистику: в Україні майже 12 тисяч нових випадків Фото: МОЗ оновив COVID-статистику (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу підтвердили 11 996 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Харківській, Львівській, Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 2 274 особи; летальних випадків - 352; одужали - 5 419 осіб. Протестували методом ПЛР - 46 233 особи, методом ІФА - 8913, експрес-тестами - 38 586.

Найбільше випадків за добу у таких областях:

  • Харківська - 1502 випадки,
  • Львівська - 978 випадків,
  • Дніпропетровська - 856 випадків,
  • Запорізька - 715 випадків,
  • Київ - 628 випадків.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 562 085 осіб;
  • одужали - 2 297 899 осіб;
  • летальних випадків - 59 052.
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