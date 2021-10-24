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Минздрав обновил карантинную карту: в каких зонах находятся регионы Украины

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Киев, Воскресенье 24 октября 2021 09:28
Минздрав обновил карантинную карту: в каких зонах находятся регионы Украины Фото: в Украине всего четыре "желтые" области (Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Министерство здравоохранения обновило карту зон адаптивного карантина в Украине. По состоянию на 24 октября в "желтой" зоне остаются всего четыре региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минздрава.

Согласно данным Министерства здравоохранения, эпидемиологическая ситуация в областях выглядит следующим образом.

"Желтая" зона:

  • Винницкая
  • Закарпатская
  • Кировоградская
  • Полтавская

"Оранжевая" зона:

  • Киев
  • Волынская область
  • Житомирская
  • Ивано-Франковская
  • Киевская
  • Луганская
  • Львовская
  • Николаевская
  • Сумская
  • Ровенская
  • Тернопольская
  • Харьковская
  • Хмельницкая
  • Черкасская
  • Черновицкая
  • Черниговская

"Красная" зона

  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Запорожская
  • Одесская
  • Сумская
  • Херсонская

Напомним, ранее сообщалось, что Ровенская и Николаевская области перейдут в "красную" зону карантина с 26 октября.

В этой зоне под запретом работа кафе и ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, театров, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, учреждений культуры. При этом если персонал и посетители вакцинированы от COVID, то запрет на них не распространяется.

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