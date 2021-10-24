Минздрав обновил карантинную карту: в каких зонах находятся регионы Украины

Министерство здравоохранения обновило карту зон адаптивного карантина в Украине. По состоянию на 24 октября в "желтой" зоне остаются всего четыре региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минздрава .

Напомним, ранее сообщалось, что Ровенская и Николаевская области перейдут в "красную" зону карантина с 26 октября.

В этой зоне под запретом работа кафе и ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, театров, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, учреждений культуры. При этом если персонал и посетители вакцинированы от COVID, то запрет на них не распространяется.