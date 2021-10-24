МОЗ оновило карантинну карту: в яких зонах знаходяться регіони України
Фото: в Україні лише чотири "жовті" області (Matthew Horwood/Getty Images)
Міністерство охорони здоров'я оновило карту зон адаптивного карантину в Україні. Станом на 24 жовтня в "жовтій" зоні залишаються лише чотири регіони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МОЗ.
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, епідеміологічна ситуація в областях виглядає наступним чином.
"Жовта" зона:
- Вінницька
- Закарпатська
- Кіровоградська
- Полтавська
"Помаранчева" зона:
- Київ
- Волинська область
- Житомирська
- Івано-Франківська
- Київська
- Луганська
- Львівська
- Миколаївська
- Сумська
- Ровенська
- Тернопільська
- Харківська
- Хмельницька
- Черкаська
- Чернівецька
- Чернігівська
"Червона" зона
- Дніпропетровська
- Донецька
- Запорізька
- Одеська
- Сумська
- Херсонська
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рівненська та Миколаївська області перейдуть до "червоної" зони карантину з 26 жовтня.
У цій зоні під забороною робота кафе і ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів, закладів культури. При цьому якщо персонал і відвідувачі вакциновані від COVID, то заборона на них не поширюється.