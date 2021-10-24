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МОЗ оновило карантинну карту: в яких зонах знаходяться регіони України

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Київ, Неділя 24 жовтня 2021 09:28
МОЗ оновило карантинну карту: в яких зонах знаходяться регіони України Фото: в Україні лише чотири "жовті" області (Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Міністерство охорони здоров'я оновило карту зон адаптивного карантину в Україні. Станом на 24 жовтня в "жовтій" зоні залишаються лише чотири регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МОЗ.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, епідеміологічна ситуація в областях виглядає наступним чином.

"Жовта" зона:

  • Вінницька
  • Закарпатська
  • Кіровоградська
  • Полтавська

"Помаранчева" зона:

  • Київ
  • Волинська область
  • Житомирська
  • Івано-Франківська
  • Київська
  • Луганська
  • Львівська
  • Миколаївська
  • Сумська
  • Ровенська
  • Тернопільська
  • Харківська
  • Хмельницька
  • Черкаська
  • Чернівецька
  • Чернігівська

"Червона" зона

  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Одеська
  • Сумська
  • Херсонська

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рівненська та Миколаївська області перейдуть до "червоної" зони карантину з 26 жовтня.

У цій зоні під забороною робота кафе і ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів, закладів культури. При цьому якщо персонал і відвідувачі вакциновані від COVID, то заборона на них не поширюється.

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