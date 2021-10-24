МОЗ оновило карантинну карту: в яких зонах знаходяться регіони України

Міністерство охорони здоров'я оновило карту зон адаптивного карантину в Україні. Станом на 24 жовтня в "жовтій" зоні залишаються лише чотири регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МОЗ .

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рівненська та Миколаївська області перейдуть до "червоної" зони карантину з 26 жовтня.

У цій зоні під забороною робота кафе і ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів, закладів культури. При цьому якщо персонал і відвідувачі вакциновані від COVID, то заборона на них не поширюється.