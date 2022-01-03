Минздрав обновил карантинную карту Украины: какая ситуация в областях

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в областях. По состоянию на утро, 3 января все регионы находятся в "желтой" зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, согласно индикаторам определения эпидопасности в стране, все области страны демонстрируют "желтые" показатели.

Впрочем, в Херсонской области, прослеживаются "зеленые" показатели по трем индикаторам: уровень COVID-заболеваемости, коэффициент выявления случаев инфицирования и охвата тестированием.

Кроме того, Днепропетровская область также демонстрирует "зеленый" показатель по уровню COVID-заболеваемости - 65 (допустимая норма не более 75 на 100 000 населения).

Правила "желтой" зоны

В регионах "желтой" зоны карантина, действуют новые правила. Они касаются преимущественно невакцинированных граждан.

Запрещено:

работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;

проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;

межобластные и международные перевозки.

Эти ограничения не действуют если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от коронавируса.