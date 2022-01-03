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МОЗ оновило карантинну карту України: яка ситуація в областях

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Україна, Понеділок 03 січня 2022 08:42
МОЗ оновило карантинну карту України: яка ситуація в областях Фото: 3 січня вся Україна в "жовтій" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в областях. Станом на ранок, 3 січня всі регіони перебувають у "жовтій" зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, відповідно до індикаторів визначення епіднебезпеки в країні, усі області країни демонструють "жовті" показники.

Втім у Херсонській області, напротивагу всім іншим простежуються "зелені" показники по трьох індикаторам: рівень COVID-захворюваності, коефіціент виявлення випадків інфікування та охоплення тестуванням.

Крім того, Дніпропетровська область також демонструє "зелений" показник за рівнем COVID-захворюваності - 65 (допустима норма не більше 75 на 100 000 населення).

Правила "жовтої" зони

У регіонах, які перейшли в "жовту" зону карантину, діють нові правила. Вони стосуються переважно невакцинованих громадян.

Заборонено:

  • робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше ніж 100% співробітників;
  • проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;
  • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
  • робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;
  • робота спортзалів, басейнів;
  • діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;
  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники установ мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 1 804 нових випадків зараження коронавірусом.

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