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Минздрав обратился к украинцам из-за "Омикрона": с симптомами ОРВИ обращайтесь к семейному врачу

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Киев, Вторник 18 января 2022 10:55
Минздрав обратился к украинцам из-за "Омикрона": с симптомами ОРВИ обращайтесь к семейному врачу Фото: Минздрав обратился к украинцам из-за "Омикрона" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения просят украинцев обращаться к семейному врачу, если есть симптомы ОРВИ. Такой совет опубликовали на фоне ситуации со штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение Минздрава.

В Минздраве призвали украинцев:

"При появлении любых симптомов ОРВИ в первую очередь стоит обратиться к своему семейному врачу".

Тот, в свою очередь, должен предоставить направление на тестирование на COVID-19.

До результатов тестирования и во время видимых симптомов не стоит посещать места общего скопления людей и соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, Минздрав официально опубликовал список симптомов "Омикрона".

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