Симптомы "Омикрона". Минздрав официально опубликовал список
В Министерстве здравоохранения сообщили, какие симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон". Самые частые - насморк и головная боль.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение Минздрава.
У зараженных "Омикроном" чаще всего наблюдаются такие симптомы:
- насморк (73%),
- головная боль (67,5%),
- усталость (63,5),
- чихание (60%),
- боль в горле (59,6%).
В то же время не выявлено существенного отличия от симптомов штамма "Дельта", который сейчас доминирует в Украине. Поэтому дополнительно могут наблюдаться:
- кашель (43,5%),
- хриплый голос (35,7%),
- озноб или дрожь (30%),
- лихорадка (29,4%),
- потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%).
Несмотря на то что симптомы "Омикрона" кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызывать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные исходы, отметили в Минздраве.
Из-за стремительного распространения "Омикрона" в опасности находятся те, кто не прошел по крайней мере базового курса вакцинации против COVID-19.