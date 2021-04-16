Минздрав отказался от вакцинации публичных лиц вне очереди

Министерство здравоохранения Украины отменило разрешение на вакцинацию публичных лиц вне очереди остаточными дозами вакцины от коронавируса . Соответствующий приказ сегодня подписал министр Максим Степанов.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

"Я подписал приказ. Мы внесли изменения. Мы убрали всех публичных лиц относительно остаточных доз. Теперь не будет этих остаточных доз, которыми могут вакцинироваться публичные лица. Исключительно люди, которые подпадают под 1 или 2 этап вакцинации", - заявил глава Минздрава.

Степанов отметил, что сейчас распространяются слухи, что некоторые люди хотят любым способом сделать прививку вакциной Pfizer.

"Сейчас уже распространяются слухи, что тем или иным способом некоторые люди хотят вакцинироваться именно Pfizer. Поэтому это исключительно медики, граждане старше 80 лет, кто находится в интернатах. Нам нужно защитить эти категории людей", - подчеркнул он.

Напомним, в начале кампании вакцинации Минздрав разрешил публичным лицам, журналистам и ветеранам АТО/ООС получить прививку от коронавируса вне очереди, но остаточными дозами. Вне очереди вакцинировали и священников.

Как известно, первым из украинских чиновников публично вакцинировался от COVID именно министр здравоохранения Степанов.

Сегодня в новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты в студии обсуждают возможность нового нападения России на Украину, а также то, кто должен нести ответственность за преодоление пандемии коронавируса: президент, правительство или местные власти. Среди спикеров - Максим Степанов, Леонид Кравчук, Сергей Притула и другие.

Выпуск ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 16 апреля

Заметим, что в речах Путина и Козака постоянно звучит название боснийского города Сребреница, где 26 лет назад солдаты армии Республики Сербской, которую поддерживала Россия, убили более семи тысяч мусульман. "Донбасская Сребреница" может стать поводом для российского военного вмешательства. Стоит ожидать провокаций.



Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников о выполнении Минских договоренностей и переговорах с РФ.



Кроме того, Резников рассказал, почему санкции СНБО против контрабандистов надо считать борьбой с терроризмом.



Также врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив" Борис Бриль сравнил локдауны в Израиле и Украине, вакцинацию в двух странах, а также протоколы лечения больных COVID.



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