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В Минздраве рассказали, кого первым уколят вакциной Pfizer

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 10:53
В Минздраве рассказали, кого первым уколят вакциной Pfizer Фото: кого первым уколят вакциной Pfizer (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса Pfizer. В Минздраве рассказали, кого первым начнут колоть вакциной.

Об этом рассказал на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, согласно плану, первые уколы этой вакциной будут в домах престарелых. Он отметил, что именно для этой категории украинцев были запланированы первые партии вакцины.

"Первые прививки вакциной начнутся в домах престарелых", - сообщил Ляшко.

Отметим, в Украину сегодня прибыла первая партия вакцины от коронавируса по глобальному механизму COVAX. Спецрейс прибыл в Киев в аэропорт "Жуляны" и доставил в Украину первые 117 тысяч доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech.

Напомним, Украина дополнительно заключила контракт на 10 млн доз вакцины Pfizer. Ожидается, что все законтрактованные дозы вакцины Украина получит до конца 2021 года.

Ранее генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что для наиболее эффективной вакцинации от коронавируса, вероятно, необходимо будет привиться тремя дозами. Это стоит сделать через 6-12 месяцев после последней инъекции.

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