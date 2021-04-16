В Минздраве рассказали, кого первым уколят вакциной Pfizer

Сегодня в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса Pfizer . В Минздраве рассказали, кого первым начнут колоть вакциной.

По его словам, согласно плану, первые уколы этой вакциной будут в домах престарелых. Он отметил, что именно для этой категории украинцев были запланированы первые партии вакцины.

"Первые прививки вакциной начнутся в домах престарелых", - сообщил Ляшко.

Отметим, в Украину сегодня прибыла первая партия вакцины от коронавируса по глобальному механизму COVAX. Спецрейс прибыл в Киев в аэропорт "Жуляны" и доставил в Украину первые 117 тысяч доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech.