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Минздрав отправил в регионы 260 тысяч быстрых тестов на антиген к коронавирусу

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине ввели скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2. Уже получили 260 тысяч быстрых тестов.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В следующую среду, по его словам, в Украину доставят еще 1,5 млн тестов. Минздрав планирует проведение тестирования таким методом не менее 1 млн тестирований в месяц.

"Уже получено более 260 тысяч быстрых тестов, которые введены в Украине и были отправлены по регионам страны", - заявил он.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины обновило алгоритм тестирования на коронавирус. Теперь будут делать тест и людям, у которых имеются признаки острой респираторной вирусной инфекции.

Отметим, Верховной раде рекомендуют ввести штрафы за подделку тестов на COVID-19. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект №4491.

Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов в интервью РБК-Украина заявлял, что общее тестирование провести невозможно, поскольку Украина - большая страна с огромным населением.

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