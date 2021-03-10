ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Минздрав ожидает до конца марта еще одну партию вакцины Covishield

Новина українською → Киев, Среда 10 марта 2021 18:19
Минздрав ожидает до конца марта еще одну партию вакцины Covishield Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Министерство здравоохранения к концу марта ожидает поставку еще 1,5 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Эта партия вакцины была законтрактована за средства государственного бюджета.

Об этом на встрече с журналистами в среду сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как пояснил министр, очередная партия COVID-вакцины из Индии должна прибыть в марте, но не исключают задержки.

"До конца марта должны поступить еще 1,5 млн доз вакцины Covishield. Однако нельзя исключать возможность определенных задержек", – рассказал он.

Отметим, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины Covishield из Индии. В рамках первой партии Украина получила 500 тысяч доз препарата. Это вакцина, которую разработала компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, но она производится на мощностях индийского завода Serum Institute.

Напомним, Украина также должна получить еще 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca, но в рамках глобального механизма COVAX. Эта партия будет бесплатной для Украины.

Добавим, на днях Украина одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac. Первую партию этого препарата ожидают в марте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Министерство здравоохранения Украины поставки Максим Степанов вакцина от коронавируса
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19