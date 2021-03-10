МОЗ очікує до кінця березня ще одну партію вакцини Covishield

Міністерство охорони здоров'я до кінця березня очікує поставки ще 1,5 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca ( Covishield ) з Індії. Ця партія вакцини була законтрактована за кошти державного бюджету.

Про це на зустрічі з журналістами в середу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зазначимо, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини Covishield з Індії. В рамках першої партії Україна отримала 500 тисяч доз препарату. Це вакцина, яку розробила компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, але вона виробляється на потужностях індійського заводу Serum Institute.

"До кінця березня мають надійти ще 1,5 млн доз вакцини Covishield. Проте не можна виключати можливість певних затримок", – розповів він.

Як пояснив міністр, чергова партія COVID-вакцини з Індії має прибути в березні, але не виключають затримки.

Нагадаємо, Україна також має отримати ще 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca, але в рамках глобального механізму COVAX. Ця партія буде безкоштовною для України.

Додамо, днями Україна схвалила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Першу партію цього препарату очікують у березні.