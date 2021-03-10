ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

МОЗ очікує до кінця березня ще одну партію вакцини Covishield

Новость на русском → Київ, Середа 10 березня 2021 18:19
МОЗ очікує до кінця березня ще одну партію вакцини Covishield Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Міністерство охорони здоров'я до кінця березня очікує поставки ще 1,5 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Ця партія вакцини була законтрактована за кошти державного бюджету.

Про це на зустрічі з журналістами в середу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Як пояснив міністр, чергова партія COVID-вакцини з Індії має прибути в березні, але не виключають затримки.

"До кінця березня мають надійти ще 1,5 млн доз вакцини Covishield. Проте не можна виключати можливість певних затримок", – розповів він.

Зазначимо, 23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини Covishield з Індії. В рамках першої партії Україна отримала 500 тисяч доз препарату. Це вакцина, яку розробила компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, але вона виробляється на потужностях індійського заводу Serum Institute.

Нагадаємо, Україна також має отримати ще 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca, але в рамках глобального механізму COVAX. Ця партія буде безкоштовною для України.

Додамо, днями Україна схвалила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Першу партію цього препарату очікують у березні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Мінстерство охорони здоров'я України поставки Максим Степанов вакцина від коронавірусу
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19