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Минздрав: пациентов не должны "выписывать" из больниц из-за закрытия COVID-отделений

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Вторник 01 июня 2021 14:04
Минздрав: пациентов не должны "выписывать" из больниц из-за закрытия COVID-отделений Фото: Минздрав прокомментировал закрытие ковид-отделений в Украине (Getty Images)
Автор: Инна Собора

В Украине некоторые больницы сворачивают ковидные отделения из-за снижения заболеваемости коронавирусом. Однако при этом они не должны "выписывать" пациентов, которые не долечились от вируса.

На этом отмечают в Министерстве здравоохранения.

Больных пациентов должны долечить в отделении, которое планируют закрыть, или же перевести в другую больницу. Об этом должны позаботиться городские власти.

В Минздраве объясняют, что Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) финансирует ведение и лечение всех COVID-случаев.

"Минздрав, и Нацслужба здоровья готовы помочь представителям местной власти в налаживании новых маршрутов пациентов и предоставить все необходимые для этого данные и экспертизу", - отмечают в министерстве.

В то же время, пациентов информируют: если вас принудительно "выписывают" из ковидного отделения, хотя вы еще не выздоровели, обращайтесь с информацией о таком случае на горячую линию НСЗУ по номеру 16 77 или в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19.

Ранее сообщалось, что в Ужгородской городской клинической больнице с июня планируют закрыть отделение для лечения больных коронавирусом.

РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на летний период карантинные ограничения могут ослабить. По его словам, уже есть "карантинная усталость".

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