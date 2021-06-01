Минздрав: пациентов не должны "выписывать" из больниц из-за закрытия COVID-отделений

В Украине некоторые больницы сворачивают ковидные отделения из-за снижения заболеваемости коронавирусом. Однако при этом они не должны "выписывать" пациентов, которые не долечились от вируса.

На этом отмечают в Министерстве здравоохранения .

Больных пациентов должны долечить в отделении, которое планируют закрыть, или же перевести в другую больницу. Об этом должны позаботиться городские власти.

В Минздраве объясняют, что Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) финансирует ведение и лечение всех COVID-случаев.

"Минздрав, и Нацслужба здоровья готовы помочь представителям местной власти в налаживании новых маршрутов пациентов и предоставить все необходимые для этого данные и экспертизу", - отмечают в министерстве.

В то же время, пациентов информируют: если вас принудительно "выписывают" из ковидного отделения, хотя вы еще не выздоровели, обращайтесь с информацией о таком случае на горячую линию НСЗУ по номеру 16 77 или в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19.