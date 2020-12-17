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Минздрав планирует вакцинировать от COVID жителей оккупированных территорий

Новина українською → Киев, Четверг 17 декабря 2020 09:50
Минздрав планирует вакцинировать от COVID жителей оккупированных территорий Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения готовят национальный план по вакцинации украинцев от коронавируса. Граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, также планируют вакцинировать.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, этот план он подпишет в пятницу.

"Вчера я дал задание внести некоторые изменения в этот национальный план. Предусмотреть проведение вакцинации для наших граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях. Именно украинцев", - об этом он заявил на брифинге.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине первые прививки от коронавируса могут быть сделаны уже в феврале 2021 года.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмигаль попросил ВОЗ ускорить поставки COVID-вакцины в Украину.

До этого и.о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин в комментарии РБК-Украина рассказал, что вакцинация ориентировочно стартует 1 марта 2021 года.

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