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МОЗ планує вакцинувати від COVID жителів окупованих територій

Новость на русском → Київ, Четвер 17 грудня 2020 09:50
МОЗ планує вакцинувати від COVID жителів окупованих територій Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Міністерстві охорони здоров'я готують національний план щодо вакцинації українців від коронавірусу. Громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, також планують вакцинувати.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, цей план він підпише в п'ятницю.

"Вчора я дав завдання внести деякі змін до цього національного плану. Передбачити проведення вакцинації для наших громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. Саме українців", - про це він заявив на брифінгу.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні перші щеплення від коронавірусу можуть бути зроблені вже в лютому 2021 року.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль попросив ВООЗ прискорити поставки COVID-вакцини до України.

До цього в. о. голови Центру громадського здоров'я Ігор Кузін в коментарі РБК-Україна розповів, що вакцинація орієнтовно стартує 1 березня 2021 року.

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