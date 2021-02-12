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Минздрав о принудительной COVID-вакцинации: "это чисто моральные вещи"

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов высказался о принудительной вакцинации от коронавируса в Украине. По его словам, в украинском законодательстве принудительное прививание от COVID-19 не предусмотрено.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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"На сегодняшний день в законодательстве у нас это (принудительная COVID-вакцинация - ред.) не предусмотрено. То есть у нас нет такой принудительной вакцинации", - сказал он.

Министр отметил, что вакцинация от коронавируса это "чисто моральные вещи".

"Но с точки зрения, если человек имеет, например, большое количество контактов, то есть он на своей работе много контактирует, он, заболев, может потенциально подвергать опасности других людей. Видимо, это чисто моральные вещи, которые надо использовать", - заявил Степанов.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский допустил введение принудительной вакцинации от коронавируса определенных категорий граждан.

Как писало РБК-Украина, у Зеленского считают, что принудительная вакцинация от COVID-19 не будет нарушать конституционные права украинцев.

Добавим, во Всемирной организации здравоохранения выступили против принудительной вакцинации от COVID-19.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 12 февраля эксперты попытались дать ответ на вопрос, который волнует всех уже длительное время: готова ли Украина к старту вакцинации уже через несколько дней и что нам вообще будут колоть?

Кроме того, гости студии рассказали, почему многомиллионные тендеры достаются иностранным компаниям, а не украинским.

К Шустеру пришли министр здравоохранения України Максим Степанов, инфекционист Ольга Голубовская, иммунолог Борис Донской, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко и другие.

Политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 12 февраля

Напомним, в предыдущем выпуске программы телеведущая NewsOne Диана Панченко резко высказалась о санкциях и закрытии телеканалов.


Также в прямом эфире произошел спор между скандальной ведущей и Антоном Геращенко.


А еще в предыдущих выпусках, например, врач-инфекционист Екатерина Булавинова объяснила, почему многие граждане Украины отказываются от вакцинации.


Международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии из США Михаил Фаворов прокомментировал низкую статистику заболеваемости людей в Украине.


Кстати, одиозный народный депутат Нестор Шуфрич заявил, что будет вакцинироваться в Будапеште, и, вероятнее всего, российской вакциной "Спутник V".


В качестве бонуса предлагаем вам небольшое видео, из которого вы узнаете, как сменить поставщика газа в Украине.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинывакцинацияМаксим СтепановКоронавирус
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