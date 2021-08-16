Минздрав призывает прививать под открытым небом во время празднований ко Дню Независимости

Министерство здравоохранения призывает оптимизировать процесс вакцинации во время празднований Дня Независимости. Виктор Ляшко предложил начать прививать людей под открытым небом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

"В некоторых регионах успешно практикуют выезд мобильных бригад на площади и проведение вакцинации под открытым небом. Этот опыт следует перенять всем и применить во время праздничных мероприятий в центрах городов”, - отметил Виктор Ляшко.

Сегодня в Украине работает более 3 тысяч пунктов вакцинации, 400 центров массовой вакцинации и 1 тысяча мобильных бригад.

Ляшко заметил на том, что пунктам с низким потоком стоит сделать паузу, или же попытаться увеличить его. Центры массовой вакцинации, со своей стороны, должны продолжать работать.