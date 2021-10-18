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Минздрав призывает ускорить темпы вакцинации в регионах "красной" зоны

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Понедельник 18 октября 2021 09:05
Минздрав призывает ускорить темпы вакцинации в регионах "красной" зоны Фото: Минздрав призывает ускорить темпы вакцинации в регионах "красной" зоны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве здравоохранения считают, что в регионах "красной" зоны карантина, нужно ускорить темпы вакцинальной кампании от COVID-19. Таким образом удастся подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Директората по цифровой трансформации Минздрава Марии Карчевич.

"На сегодня в Запорожской области ежедневно медики делают около 5-7 тысяч прививок, тогда как в соответствии со способностью региона их количество должно быть не менее 11 тысяч в сутки. Вместе с тем, количество центров вакцинации слишком мала для этого региона", - рассказала Карчевич.

Она призвала со следующей недели открыть в области еще несколько дополнительных центров массовой вакцинации.

"Кроме того, в соответствии с предоставленными рекомендациями должна быть улучшена работа уже существующих центров и пунктов прививания", - добавила Карчевич.

Кроме этого она отметила, что в области все больницы, которые принимают больных коронавирусом, в среднем заполнены на 75%. Однако ситуация не является критической, больницы имеют все необходимое для приема больных и обеспечены кислородом.

Напомним, с сегодняшнего дня, 18 октября "красная" зона карантина в Украине действует уже в пяти областях.

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