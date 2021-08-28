Минздрав разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии

Минздрав разорвет контракт с Serum Institute India (SII) на поставку COVID-вакцин из Индии. Компания должна была поставить в Украину 1,5 млн доз препарата CoviShield и 10 млн Novavax.

По словам Ляшко, индийский завод Serum Institute не выполнил своих обязанностей по контрактам. Из 12 млн доз он поставил только 500 тысяч доз.

"Вакцина от Novavax ещё не зарегистрирована нигде в мире. Мы понимаем, что после внутренней регистрации пройдёт ещё время, то есть до конца года он (препарат - ред.) может ещё не получит преквалификацию ВОЗ. На него не смогут выдать международное свидетельство о вакцинации. Даже если его привезут, очень мало людей захотят вакцинироваться этим препаратом", - пояснил министр.

Он уточнил, что сейчас компания Crown Agents, которая была посредником между Украиной и Индией, ведет переговоры о разрыве контракта. Как рассказал министр, из госбюджета была предоплата за 2 млн доз Novavax, которую по контракту вернут Украине.