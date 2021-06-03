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МОЗ сообщил о росте количества COVID-вакцинированных в сутки

Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки в Украине вакцинировали 34 481 человека от коронавируса. Одну дозу получили 28 899 человек, полностью иммунизированы - 5 582 человек.

Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

Больше всего прививок сделали вакциной Comirnaty производства Pfizer и BioNTech - 17 016. Еще 15 925 прививок сделали китайским препаратом CoronaVac. Оставшиеся 1 540 доз вакцины вкололи препаратом CoviShield производства AstraZeneca.

Всего в Украине 1 076 795 вакцинированных. Из них обе дозы получили 138 090 людей. Это означает, что они завершили вакцинацию.

Отметим, что в Украине за сутки в течении последнего месяца было около 20 тысяч вакцинированных. Показатель за минувшие сутки почти вдвое больше, чем фиксировали в предыдущие несколько недель.

В то же время, глава Минздрава Виктор Ляшко поставил себе цель вакцинировать за лето 5 млн украинцев. Для этого нужно делать по 100 тысяч прививок ежедневно.

Ранее сообщалось, что украинцы, которые вакцинируются китайской вакциной от коронавирус Sinovac, получат международный сертификат о вакцинации.

Напомним, Украина в июне получит более миллиона доз вакцин от COVID. Ожидаются поставки от компаний Pfizer и AstraZeneca.

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